В 2020 году в Ленобласти вырастет зарплатный минимум

С 2020 года МРОТ в Ленобласти составит 12 800 рублей. Фото: Baltphoto

С 2020 года МРОТ в Ленобласти составит 12 800 рублей. Фото: Baltphoto

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал соответствующий документ об утверждении МРОТа на следующий год.

Глава региона заключил соглашение с Союзом промышленников Ленобласти в четверг, 28 ноября, на заседании областного правительства, сообщают в пресс-службе администрации. Согласно документу, с 1 января 2020 года минимальный размер заработной платы увеличится до 12 800 рублей.

По сравнению с прошлым годом, показатели минимальной оплаты труда вырастут на 6,7%. Кроме того, Дрозденко подписал договор о сотрудничестве между региональными властями, Политехническим университетом имени Петра Великого и «Птицефабрикой «Роскар» в сфере развития передовых агропромышленных технологий.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дрозденко предложил избавить жителей Ленобласти от необходимости возить свои анализы в больницы.