Губернатор Ленобласти не хочет, чтобы люди ездили с анализами в больницы

Губернатор Ленобласти не хочет, чтобы люди ездили с анализами в больницы
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Он убежден, что это – издевательство над больными, которые и так чувствуют себя не очень хорошо.

Об этом стало известно сегодня, 28 ноября. Обо всем пишет 47news, цитируя слова губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Он обратился к председателю комитета здравоохранения Сергею Вылегжанина с просьбой «прекратить врачам издеваться над бабушками и заставлять их ездить отправлять анализы в районную больницу». Глава региона убежден, что эта проблема очень тревожит население – больные не хотят ехать ради «какашек» непонятно куда.

Вылегжанин заверил, что сейчас сдача анализов возможна по Интернету, так как выстроена соответствующая логистика. Дрозденко настаивает на том, что систему надо улучшать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дрозденко обязал глав администраций завести Instagram к 2020 году. «Более года назад я создал страницу в Instagram, с тех пор ежедневно получаю сотни сообщений от жителей региона. Я общаюсь с людьми 24 часа в сутки», — рассказал Дрозденко.

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Губернатор Ленобласти не хочет, чтобы люди ездили с анализами в больницы
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