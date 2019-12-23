Доставщик еды пытался изнасиловать жительницу Купчино

Во Фрунзенском районе Петербурга 20-летняя девушка заявила в полицию на курьера службы доставки еды, который домогался до нее.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все произошло вечером в воскресенье, 22 декабря. Студентка одного из петербургских техникумов, проживающая в доме №32/1 по улице Малой Балканской рассказала правоохранителям о попытке изнасилования. По ее словам, она заказала еду на дом через мобильное приложение. Позже, приехавший к ней курьер попытался ее изнасиловать.

Потерпевшая рассказала, что доставщик повалил ее на пол и начал стягивать с себя штаны и трусы. Однако, у него не получилось закончить дело до конца, поскольку смогла выбраться и начала громко кричать.

Согласно данным службы доставки, курьеру 23 года и его зовут Максуджон.

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