Легковушка улетела в канаву в Коломягах на Главной улице

Утром 23 декабря в Коломягах на Главной улице легковой автомобиль с дороги уехал в канаву.

«В Коломягах на Главной улице утро не заладилось. Машина уехала в канаву», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Петербурга произошло дорожное происшествие с участием машины дорожной техники и легкового автомобиля каршерингового сервиса. Водитель Volkswagen Polo влетел в КамАЗ дорожной службы. 37-летний мужчина, управляющий каршерингом, получил серьезные травмы.