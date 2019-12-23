Легковушка улетела в канаву в Коломягах на Главной улице

Легковушка улетела в канаву в Коломягах на Главной улице
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Утром 23 декабря в Коломягах на Главной улице легковой автомобиль с дороги уехал в канаву.

«В Коломягах на Главной улице утро не заладилось. Машина уехала в канаву», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Петербурга произошло дорожное происшествие с участием машины дорожной техники и легкового автомобиля каршерингового сервиса. Водитель Volkswagen Polo влетел в КамАЗ дорожной службы. 37-летний мужчина, управляющий каршерингом, получил серьезные травмы.

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Легковушка улетела в канаву в Коломягах на Главной улице
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