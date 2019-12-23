Путин на поезде прокатится по Крымскому мосту

Путин на поезде прокатится по Крымскому мосту
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России примет участие в торжественном открытии железнодорожного движения через Крымский мост, проехав в поезде из Крыма в сторону Краснодарского края.

Путин также пообщается с рабочими, строившими мост и обсудит с руководителями отрасли планы развития транспортной инфраструктуры, сообщает РИА «Новости».

С 8 ноября в стране запустили продажу билетов на поезда в крымский Симферополь. Поезда отправляются с вокзалов Москвы и Петербурга. Стоимость билетов начинается с 3,5 тысяч рублей. Стоимость проезда в плацкарте из Петербурга до Симферополя составляет от 3,5 тысяч рублей, а в купе — от 3,9 тысяч рублей. Из Москвы же поездка на поезде до Крыма обойдется по цене от 2,9 тысяч рублей (купе) или от 9,9 тысяч рублей (СВ). Первая «Таврия» отправится с Московского вокзала Петербурга 23 декабря в 14:00 мск. Поездка займет 43,5 часа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за первые сутки с начала продаж было продано более пяти тысяч билетов на первые поезда «Таврия» в Крым, которые отправятся в декабре.

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