Петербург встал в пробках из-за перекрытия КАД

Утром в понедельник, 23 декабря, на дорогах Петербурга произошел транспортный коллапс из-за неожиданных ограничений движения.

Так, по словам очевидцев, на Кольцевой автодороге сотрудники ГИБДД перекрыли проезд к развязке в сторону Стрельны. Скорее всего, причиной временных ограничений стал проезд кортежей участников заседаний Высшего Евразийского экономического совета и Совета глав государств СНГ, которые прошли в минувшие выходные.

Кроме КАД, петербургские автомобилисты постояли в пробках и в центре города. Трудности с проездом были на Дворцовой площади, Кутузовской и Воскресенской набережных.

Постояли в пробках перед работой и жители Приморского района, где на Коломяжском проспекте поломались светофоры, а также жители Невского района, в котором «встали» Народная улица, Дальневосточный проспект и Октябрьская набережная.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели ищут водителя после падения бетоновоза в Неву.