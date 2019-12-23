Петербург встал в пробках из-за перекрытия КАД

Петербург встал в пробках из-за перекрытия КАД
Петербуржцы стояли в шести балльных пробках. Фото: pixabay

Утром в понедельник, 23 декабря, на дорогах Петербурга произошел транспортный коллапс из-за неожиданных ограничений движения.

Так, по словам очевидцев, на Кольцевой автодороге сотрудники ГИБДД перекрыли проезд к развязке в сторону Стрельны. Скорее всего, причиной временных ограничений стал проезд кортежей участников заседаний Высшего Евразийского экономического совета и Совета глав государств СНГ, которые прошли в минувшие выходные.

Кроме КАД, петербургские автомобилисты постояли в пробках и в центре города. Трудности с проездом были на Дворцовой площади, Кутузовской и Воскресенской набережных.

Постояли в пробках перед работой и жители Приморского района, где на Коломяжском проспекте поломались светофоры, а также жители Невского района, в котором «встали» Народная улица, Дальневосточный проспект и Октябрьская набережная.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели ищут водителя после падения бетоновоза в Неву.

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Петербург встал в пробках из-за перекрытия КАД
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