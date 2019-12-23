В Смольном приступили к обсуждению территориальной схемы обращения с отходами

Комитет по благоустройству Смольного оповестил о проведении общественного обсуждения проекта территориальной схемы обращения с отходами в Петербурге.

Общественное обсуждение начнется 23 декабря и продлится до 7 февраля 2020 года включительно.

Проект размещен на официальном сайте комитета по благоустройству. Замечания почтовым отправлением или по электронной почте на адрес ведомства.

Накануне в рамках пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос, почему так много свалок в Ленобласти и прокомментировал реализацию мусорной реформы в области. Путин подчеркнул, что Петербург и Ленобласть это единый экономический район. По его словам, нужно уметь договариваться с местными жителями. Он отметил, что нужно строить больше предприятий по переработке отходов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Приозерский район первым испытает на себе все «прелести» реформы обращения с отходами в Ленинградской области.