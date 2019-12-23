В Петербурге появился бронированный «Кибердом» на случай нападения зомби

В Петербурге появился бронированный &#171;Кибердом&#187; на случай нападения зомби
Прототипом дома послужил пуленепробиваемый внедорожник от Tesla, Cybertruck. Фото: tesla.com

Архитекторы Северной столицы разработали бронированный дом на случай мировой катастрофы. Создавая проект, они вдохновлялись новым автомобилем Илона Маска, Cybertruck.

Петербургское архитектурное бюро Modern House представило проект бронированного «Кибердома», который, в случае апокалипсиса, может спасти жизнь. Дом, выдержанный в стилистике Cybertruck, недавно представленного Илоном Маском, рассчитан на шесть-семь человек. Его строительство обойдется примерно в 56 миллионов рублей.

Стены бронированного бункера сделаны из монолитного железобетона и сверхпрочной стали. Общая площадь «Кибердома» составляет 300 квадратных метров. Изначально архитекторы задумывали этот проект лишь как концепцию, однако довольно быстро в бюро стали поступать звонки от первых покупателей бронированного дома.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что создатель Tesla Слон Макс представил новую модель электрокара: бронированный внедорожник Cybertruck.

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