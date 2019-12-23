В Петербурге появился бронированный «Кибердом» на случай нападения зомби

Архитекторы Северной столицы разработали бронированный дом на случай мировой катастрофы. Создавая проект, они вдохновлялись новым автомобилем Илона Маска, Cybertruck.

Петербургское архитектурное бюро Modern House представило проект бронированного «Кибердома», который, в случае апокалипсиса, может спасти жизнь. Дом, выдержанный в стилистике Cybertruck, недавно представленного Илоном Маском, рассчитан на шесть-семь человек. Его строительство обойдется примерно в 56 миллионов рублей.

Стены бронированного бункера сделаны из монолитного железобетона и сверхпрочной стали. Общая площадь «Кибердома» составляет 300 квадратных метров. Изначально архитекторы задумывали этот проект лишь как концепцию, однако довольно быстро в бюро стали поступать звонки от первых покупателей бронированного дома.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что создатель Tesla Слон Макс представил новую модель электрокара: бронированный внедорожник Cybertruck.