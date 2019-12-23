В Петербурге эвакуировали 20 детских садов

В Фрунзенском районе Северной столицы эвакуировали двадцать дошкольных учреждений из-за сообщений о минировании.

В понедельник, 23 декабря, очередная волна эвакуаций дошла до детских садов. Сотрудники правоохранительных органов приостановили работу дошкольного учреждения №102 на улице Ярослава Гашека. Детей отправили в колледж метрополитена, расположенный неподалеку.

Кроме того, жители Купчино сообщают о закрытии детских садов №85, 94, 95, 104, 83. По официальным данным администрации Фрунзенского района, всего пришлось эвакуировать двадцать детсадов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге продолжаются лжеминирования. Под прицел вновь попали городские суды. Утром 23 декабря была прервана работа судебных учреждений в Ленинском, Куйбышевском, Петроградском, Петродворцовом, Красногвардейском, а также Приморском районах.