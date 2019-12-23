В Челябинской области детей учат разгонять митинги

В Челябинской области детей учат разгонять митинги
Спецназовцы показали детям приёмы разгона демонстрантов. Фото: скриншот видео zlattv.ru

В городе Златоуст Челябинской области спецназовцы преподали школьникам «мастер-класс» по разгону толпы.

В понедельник, 23 декабря, на просторах Сети появилось видео с посвящения уральских школьников в кадеты. На торжественном мероприятии в школе №21 города Златоуст почему-то присутствовали сотрудники ФСИН. В качестве поздравления спецназовцы показали ребятам как выполняется команда по нанесению ударов.

Известно, что кадетский класс в общеобразовательной школе был создан под руководством МЧС. Однако чем обусловлено участие в посвящении работников Федеральной службы исполнения наказаний, неизвестно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге из-за ложных сообщений о заминировании эвакуировали двадцать детских садов во Фрунзенском районе. На месте работают сотрудники спецслужб.

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