Житель Волхова попался на краже кабеля

В Волховском районе району задержан ранее судимый мужчина, который проник на территорию строительно-монтажной фирмы и совершил кражу силового кабеля.

В центр оперативного управления ОВО по Волховскому району Ленобласти поступила информация о том, что на территории строительной фирмы, расположенной на улице Металлургов в городе Волхов, произошло отключение света, из-за чего сработала сигнализация, сообщили в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.

К объекту незамедлительно был направлен наряд вневедомственной охраны. При осмотре территории сотрудники Росгвардии задержали на месте происшествия ранее неоднократно судимого местного жителя, который с помощью инструментов срезал внешнюю электропроводку и совершил кражу силового кабеля, приготовив его к выносу. В результате действий злоумышленника произошло отключение электричества.

На место выезжала следственно-оперативная группа. Задержанный был передан сотрудникам патрульно-постовой службы полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полиция изобличила ранее задержанного в Красногвардейском районе Северной столицы за карманничество в еще нескольких преступлениях.