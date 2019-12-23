Две белые иномарки столкнулись на перекрестке в центре Петербурга

Днем 23 декабря произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Как сообщили очевидцы, две белые иномарки не смогли разъехаться на перекрестке улицы Оружейника Федорова и Соляного переулка.

Столкнувшиеся машины получили вмятины. Водители стали выяснять, кто виноват в ДТП.

«Пересечение Оружейника Федорова и Соляного. ДТП с последующим выяснением, кто темпераментнее, службы на месте, машины уже должны растащить», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Петербурга произошло дорожное происшествие с участием машины дорожной техники и легкового автомобиля каршерингового сервиса. Водитель Volkswagen Polo влетел в КамАЗ дорожной службы. 37-летний мужчина, управляющий каршерингом, получил серьезные травмы.