В Петербурге разгрузили «урановые хвосты»

В морском порту Северной столицы разгрузили очередную партию токсичных отходов, находившихся на борту судна «Михаил Дудин».

Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщили в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга. Власти города отмечают, что транспортировка радиационных отходов осуществляется в соответствии со всеми нормами безопасности. Депутаты петербургского ЗакСа и члены Общественного совета ГК «Росатом» лично проконтролировали процесс разгрузки.

Кроме того, участники инспекции проверили радиационный фон в радиусе пяти метров от контейнеров с обедненным гексафторидом урана (ОГФУ). Исследование показало, что груз не представляет опасности для здоровья окружающих. В рамках визита члены проверяющей группы также обсудили возможность изменения логистики перевоза опасных отходов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Михаил Дудин» прибыл в Петербург с опозданием из-за плохой погоды.