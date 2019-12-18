«Урановые хвосты» опаздывают в Петербург из-за шторма

Судно все еще находится у шведского острова Готланд.

Об этом стало известно сегодня, 18 декабря. Согласно данным сайта marintraffic, «Михаила Дудина» задерживается. Борт с 600 тоннами обедненного урана стоит у острова Готланд уже на протяжении суток из-за шторма. Если к Санкт-Петербургу непогода только приближается, то в Швеции разгулялась уже вовсю. К слову, «Михаил Дудин» с «урановыми хвостами» должен прибыть в Россию 20 декабря, но теперь не совсем понятно, успеет ли.

Напоминаем, что МЧС предупреждает петербуржцев о сильных порывах ветра, дожде и угрозе наводнения. Ожидается, что через несколько часов перекроют дамбу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали эколога, участвовавшего в акции против урановых «хвостов». Один из экологов стоял с плакатом и требовал, чтобы Россию не превращали в ядерную свалку.