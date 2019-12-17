В Петербурге задержали эколога, участвовавшего в акции против урановых «хвостов»

В Петербурге задержали эколога, участвовавшего в акции против урановых &#171;хвостов&#187;
Фото: скриншот видео Гринпис

В городе активно готовятся к прибытию судна.

Об этом стало известно сегодня, 17 декабря. Обо всем сообщает Greenpeace Россия. Экологи пришли к станции метро «Гостиный двор» с несколькими бочками, на каждой из которых написано по букве – они складываются в надпись: «С Новым годом». На тару также нанесен знак, сигнализирующий об опасности содержимого бочек. Таким образом активисты выступили против урановых «хвостов» судна «Михаил Дудин». Один из экологов стоял с плакатом и требовал, чтобы Россию не превращали в ядерную свалку. В итоге Рашида Алимова задержали.

Тем временем судно, согласно данным сервиса marintraffic, прибудет в Санкт-Петербург 20 декабря.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что депутаты призывают запретить перегрузку «урановых хвостов» в Петербурге. Соответствующее обращение они направили на имя президента России Владимира Путина. Подписи под ним оставили восемь депутатов.

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