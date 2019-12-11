Депутаты призывают запретить перегрузку «урановых хвостов» в Петербурге

Петербург не должен превращаться в ядерную помойку, заявил депутат Борис Вишневский на заседании Законодательного собрания 11 декабря. Парламентарии выступили против перегрузки «урановых хвостов» в городской черте.

Соответствующее обращение они направили на имя президента России Владимира Путина. Подписи под ним оставили восемь депутатов.

Парламентариев беспокоит перегрузка на территории Петербурга обедненного гексафторида урана или «урановых хвостов».

«Это одновременно радиоактивное и высоко токсичное вещество. Любая авария при транспортировке — десятки километров в зоне поражения, думаю, с понятными вам последствиями», — заявил Вишневский на заседании.

Депутат призвал коллег из других партий объединиться для решения вопроса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в морской порт Петербурга прибыл корабль «Михаил Дудин» с 600 тоннами «урановых хвостов».