Экс-глава комздрава возглавит Федеральный институт Петербурга

Экс-глава комздрава возглавит Федеральный институт Петербурга
НИИ особо чистых биопрепаратов располагается на Пудожской улице, 7. Фото: Google View

Петербургское НИИ особо чистых биопрепаратов возглавит Михаил Дубина, бывшего председателя городского Комитета по здравоохранению.

Нового руководителя Игорь Берзин, начальник управления организации научных исследований Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) представил сотрудникам в понедельник, 23 декабря. С 3 октября 2017 года Михаил Дубина возглавлял Комитет по здравоохранению, однако в середине января 2019-го на этой должности его сменил Дмитрий Лисовец.

После перехода в новое учреждение, Дубине придется завершить свою деятельность в качестве ученого, поскольку совмещать государственную службу и научные исследования запрещено.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вице-губернатор Санкт-Петербурга Анну Митянина может занять должность уполномоченного по правам ребенка.

комздрав санкт-петербург федеральный институт
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Главу «Невского банка» объявили в федеральный розыск
В ДТП на КАД пострадал младенец-пассажир такси
Американские сенаторы назвали условия снятия санкций с России
Джонсон: перезагрузить отношения с Россией невозможно
Экс-глава комздрава возглавит Федеральный институт Петербурга
В Петербурге водитель «Яндекс.Такси» открыл стрельбу
В преддверии новогодних праздников в Ленобласти усилят меры пожарной безопасности
Петербургская компания, загрязнявшая воздух, устранила нарушения