Экс-глава комздрава возглавит Федеральный институт Петербурга

Петербургское НИИ особо чистых биопрепаратов возглавит Михаил Дубина, бывшего председателя городского Комитета по здравоохранению.
Нового руководителя Игорь Берзин, начальник управления организации научных исследований Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) представил сотрудникам в понедельник, 23 декабря. С 3 октября 2017 года Михаил Дубина возглавлял Комитет по здравоохранению, однако в середине января 2019-го на этой должности его сменил Дмитрий Лисовец.
После перехода в новое учреждение, Дубине придется завершить свою деятельность в качестве ученого, поскольку совмещать государственную службу и научные исследования запрещено.
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