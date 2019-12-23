Вице-губернатора Анну Митянину выдвинули на пост детского омбудсмена

Кандидатура Митяниной является подходящей, поскольку она занималась и социальной политикой, и медициной, считает Беглов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Кандидатура Митяниной является подходящей, поскольку она занималась и социальной политикой, и медициной, считает Беглов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина может занять должность уполномоченного по правам ребенка.

В понедельник, 23 декабря, губернатор Северной столицы Александр Беглов предложил выдвинуть на пост детского омбудсмена кандидатуру своего заместителя, Анны Митяниной. По мнению градоначальника, Митянина обладает всеми необходимыми качествами для этой должности.

Беглов отметил, что пост уполномоченного по правам ребенка должен занимать человек, сведущий не только в защите прав детей, но и в юриспруденции в целом, чтобы выдвигать инициативы для решения подобных проблем на федеральном уровне.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в правительстве Санкт-Петербурге вынесли на обсуждение вопрос территориальной схемы обращения с отходами. Общественное мнение по этой проблеме будет выслушиваться до 7 февраля 2020 году.