У станции «Гражданский проспект» прорвало трубу с кипятком

Очевидцы пишут, что дороги заволокло паром. Автомобилистам стоит объезжать место инцидента.

Об этом стало известно сегодня, 23 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что коммунальная авария произошла недалеко от станции метро «Гражданский проспект». На снимках видно, что дорогу заволокло паром – судя по всему, прорвало трубу с кипятком.

«В прошлом году в это же время была такая авария, как сейчас помню. Только еще и снега по колено было»,

— написала одна из пользовательниц.

Пока что никаких официальных данных об инциденте не поступало. Некоторые комментаторы считают, что коммунальной аварии может и не быть.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Софийской прорвало трубу с кипятком.