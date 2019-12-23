В Петербурге литовец попал за решетку на 7 лет

В Петербурге литовец попал за решетку на 7 лет
Фото: pixabay.com

Гражданин Литовской Республики Урбас Мантас напал на прохожего с целью ограбления. Его приговорили к семи годам заключения.

В понедельник, 23 декабря, пресс-служба городской прокуратуры сообщила о вынесении судебного решения по делу литовца Урбаса Мантаса. В феврале 2019 года злоумышленник набросился на потерпевшего и стал наносить ему удары по голове с целью выкрасть рюкзак жертвы, в котором лежало почти 750 тысяч рублей.

Благодаря помощи прохожих, Мантаса удалось задержать на месте преступления, едва не похищенное имущество вернулось владельцу. Приморский районный суд постановил жителю Литвы 7 лет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 25-летний житель Тосненского района Ленобласти предстанет перед судом за грабеж, попытку убийства и хранение наркотиков.

грабеж литва приморский районный суд санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Девочка купила открытку с просьбой о помощи от китайских заключенных
Дзюбу признали лучшим футболистом России
Россияне будут получать двойную пенсию при одном условии
В Ленобласти причиной поножовщины стали сигареты
В Петербурге грабителя-рецидивиста осудили на 6,5 лет
Ленинградец, лишившийся обеих кистей 20 лет назад, получил протезы
Дрозденко похвастался украшенной елочкой
Путин рассказал, что вместо чая предпочитает травы