В Ленобласти причиной поножовщины стали сигареты

Двое мужчин попросили у прохожих закурить, а затем набросились на них с кулаками и ножом.

Об этом стало известно сегодня, 23 декабря. Обо всем сообщили в правоохранительных органах. Все случилось в воскресенье вечером в Сосновом Бору. Двое мужчин шли по улице, когда у них попросили сигарету. Те ответили: «Догоняйте». Эту фразу расценили как оскорбление – незнакомцы погнались за «обидчиками» и устроили потасовку. В ход пошли не только кулаки, но и нож. Ранив одного из мужчин, злоумышленники скрылись с места происшествия. Сотрудники правоохранительных органов до сих пор их не нашли.

Уточняется что на вид нападавшим до 30 лет Один – славянин невысокого роста, другой – азиат с каре.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Заневском двое с веревкой и ножом оставили таксиста без денег, телефонов и с проколотыми колесами. Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, по факту произошедшего проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.