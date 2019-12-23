Ди Каприо раскритиковал актеров за нытье

Он считает, что плакаться – плохо, ведь надо быть благодарными за возможность сниматься в кино.

Об этом стало известно сегодня, 23 декабря. О своем отношении к некоторым коллегам актер Леонардо Диа Каприо заявил в одном из интервью, сообщает Deadline. Звезда возмутился из-за людей, которые жалуются на сложность работы в киноиндустрии. Актеру непонятно, как можно ныть, когда есть возможность заниматься любимым делом и зарабатывать на этом.

«Меня тошнит, когда я слышу о том, как тяжело работать в киноинустрии. Да, меня тошнит, потому что нам безумно повезло делать то, что мы делаем»,

— пояснил Ди Каприо.

Также он вспомнил о фильме «Выживший», заявив, что картина измотала его. В 2019 году актера также номинировали на «Оскар» за роль в «Однажды в Голливуде».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бразильский президент обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам.