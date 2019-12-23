Россияне увидят отреставрированную «Иронию судьбы»

«Ирония судьбы, или С легким паром!». Фото: кадр из фильма.

«Ирония судьбы, или С легким паром!». Фото: кадр из фильма.

Телеканал «Россия 1» сделал картинку ярче и четче, чтобы еще не один год зрители могли наслаждаться любимым фильмом.

Об этом стало известно сегодня, 23 декабря. Обо всем рассказали в пресс-службе канала «Россия 1», передает РБК. Отреставрированную версию фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» можно будет увидеть за несколько часов до наступления 2020 года. Отмечается, что ленту постарались сделать ярче и четче – теперь она доступна в качестве Full HD.

«Фильм будет представлен в качестве Full HD 31 декабря в 19:30 мск»,

— пишет ТАСС.

Напоминаем, что впервые россияне увидели художественный фильм в 1975 году. С тех пор без нее нельзя представить ни один Новый год – она стала символом праздника.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Ирония судьбы» снова лидирует в рейтинге любимых новогодних фильмов россиян.