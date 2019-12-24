В Роспотребнадзоре рассказали о смертельном заболевании, передающемся через собак

В Роспотребнадзоре рассказали о смертельном заболевании, передающемся через собак
Чтобы избежать заболевания, необходимо тщательно мыть руки после контакта с четвероногими любимцами. Фото: pixabay

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что более 30% заражены опасным заболеванием, которым может заразиться человек. Переносчиками могут стать и домашние питомцы.

Порядка 30% собак в некоторых регионах России заражены эхинококкозом. Заразиться им человек может при контакте с больным животным. Чтобы избежать этого, необходимо тщательно мыть руки после прогулки и контакта с четвероногими любимцами, вакцинировать и обследовать их, а также следить за состоянием здоровья питомцев.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на Роспотребнадзор, не рекомендуется разрешать собаке лизать лицо, прыгать на кровать и позволять есть не только из своих мисок.

Добавим, эхинококкоз — хроническое гельминтозное заболевание, поражающее внутренние органы человека.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что собаки хорошо распознают человеческую речь. К соответствующему выводу пришли исследователи. Болезнь может привести и к смерти.

исследование роспотребнадзор собаки
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Треть россиян копит деньги на Новый год
В Ленобласти частная постройка полыхала на 102 «квадратах»
Стали известны худшие подарки на Новый год
В Роспотребнадзоре рассказали о смертельном заболевании, передающемся через собак
Зонты и дождевики: что петербуржцы чаще всего покупают в декабре
Психологи рассказали, что на Новый год детям не нужно дарить гаджеты
Ди Каприо признался, что не переносит актеров-нытиков
Целитель: Заворотнюк может поправиться уже в новом году