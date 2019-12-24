В Ленобласти частная постройка полыхала на 102 «квадратах»

В Ленобласти частная постройка полыхала на 102 &#171;квадратах&#187;
Причины возгорания пока неизвестны. Фото: pixabay

В Волосовском районе Ленобласти спасатели тушили вспыхнувший частный дом. Постройка полыхала на площади 102 «квадрата» ближе к ночи в сельском поселении Замитицкое.

ЧП произошло в понедельник, 23 декабря. Соответствующее сообщение поступило дежурному в 23:04. К месту происшествия незамедлительно выехали восемь огнеборцев на двух спецтранспортах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, пожарным потребовалось около часа на ликвидацию огня. К 00:09 пламя было полностью потушено.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП на КАД. В результате столкновения легковых авто пострадал младенец.

ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Треть россиян копит деньги на Новый год
В Ленобласти частная постройка полыхала на 102 «квадратах»
Стали известны худшие подарки на Новый год
В Роспотребнадзоре рассказали о смертельном заболевании, передающемся через собак
Зонты и дождевики: что петербуржцы чаще всего покупают в декабре
Психологи рассказали, что на Новый год детям не нужно дарить гаджеты
Ди Каприо признался, что не переносит актеров-нытиков
Целитель: Заворотнюк может поправиться уже в новом году