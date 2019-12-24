В Ленобласти частная постройка полыхала на 102 «квадратах»

В Волосовском районе Ленобласти спасатели тушили вспыхнувший частный дом. Постройка полыхала на площади 102 «квадрата» ближе к ночи в сельском поселении Замитицкое.

ЧП произошло в понедельник, 23 декабря. Соответствующее сообщение поступило дежурному в 23:04. К месту происшествия незамедлительно выехали восемь огнеборцев на двух спецтранспортах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, пожарным потребовалось около часа на ликвидацию огня. К 00:09 пламя было полностью потушено.

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