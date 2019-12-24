С нового года в России изменятся правила экзамена на водительские права

С нового года в России изменятся правила экзамена на водительские права
В январе будет снят запрет на обучение вождению на магистралях. Фото: pixabay

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права. Первые его положения начнут действовать в с начала следующего года, основные — с 1 октября.

Так, в следующем месяце будет снят запрет на обучение вождению на магистралях. Также введут запрет на возврат нарушителю прав до оплаты штрафа.

Как сообщает «Коммерсант», с октября две части экзамена «город» и «площадка» будут объединены. Продолжительность практического экзамена составит полчаса. Также разрешат аннулировать результаты испытания.

Тест на заранее известном маршруте проводить перестанут. Согласно новым правилам, участники будут ознакомлены только со списком улиц, которые могут войти в маршрут.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что из экзамена на водительские права могут исключить площадку. Соответствующее предложение объяснили в ГИБДД.

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