Режиссер Галина Волчек попала в реанимацию

Российский режиссер, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек была госпитализирована. Врачи оценили ее состояние как тяжелое. Ее доставили в реанимацию.

В настоящее время 86-летняя Волчек находится в коме. Как сообщает телеканал «РЕН-ТВ», она вызывала скорую и жаловалась на боли в области груди.

Другие подробности пока неизвестны.

Галина Волчек является одним из самых известных отечественных режиссеров современности. В 1971 году она стала режиссером театра «Современник», а затем и его художественным руководителем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о госпитализации Леры Кудрявцевой. У телеведущей лопнул имплант.