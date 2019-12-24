Жителей Шугозера возмутила новогодняя ель

В Тихвинском районе Ленобласти один из дворов украшает «дизайнерская елка». Однако красивой новогодний символ жители Шугозеро не считают.

Фотографии ели со своеобразными игрушками опубликовали в группе «Подслушано Тихвин». На кадрах видно, что символ украсили светящимися гирляндами и игрушками, некоторые из которых сфотографировали отдельно.

При этом к самой ели у жителей Шугозера претензий нет. Негодование пользователей соцсетей вызвали украшения.

«Такая вот елочка в Шугозере… Ужас просто», — написал один из пользователей соцсети «ВКонтакте».

В качестве игрушек местная администрация решила использовать пустые бутылки и китайские мочалки. Жители Шугозера считают такое «украшательство» неприемлемым.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Дед Мороз зажег новогоднюю елку в Петербурге.