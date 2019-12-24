Полиция провела масштабные обыски в автосервисах Петербурга

Оперативники уголовного розыска навестили несколько десятков петербургских автосервисов с обысками.

Согласно данным «Пятого канала», сотрудники правоохранительные органов провели обыски в более 20 мастерских авторазборках в Северной столице. Владельцем большинства из них является сети по обслуживанию и ремонту автомобилей «Евроавто». Сейчас ее работа приостановлена.

Телеканал отметил, что компания не назвала причину масштабных обысков, поскольку она неизвестна для них самих. Согласно предварительным данным, правоохранители ищут краденные запчасти на авторазборках.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-советник Рублевского прокомментировал информацию об обысках. Гнездилова уверяет, что информация – неверна. Она не понимает, кто распространяет фейк.