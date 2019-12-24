На Марата полицейские нашли избитыми двух братьев в Toyota Land Cruiser

В одел полиции поступило сообщение о стрельбе. Фото: pixabay

В одел полиции поступило сообщение о стрельбе. Фото: pixabay

В Адмиралтейском районе Северной столицы стражи порядка задержали подозреваемых в избиении и в стрельбе в двух братьев.

Преступный инцидент произошел во вторник, 23 декабря. Около 4:32 в отдел полиции сообщили об огнестрельном ранении у дома №86 по улице Марата. К месту происшествия оперативно прибыли правоохранители.

Как стало известно gazeta.spb.ru, двух пострадавших нашли в припаркованном автомобиле марки Toyota Land Cruiser.

У 26-летнего мужчины позднее врачи диагностировали слепое пулевое ранение шеи, проникающее ранение роговицы. У его 29-летнего брата из Брянской области — закрытую черепно-мозговую травму, множественные гематомы, раны головы, закрытые переломы ребер справа, гематоракс, а также закрытую травму живота. Обоих госпитализировали с места происшествия.

Около 5 часов утра у дома №12 по Подъездному переулку полицейские задержали подозреваемых в нападении. Ими оказались безработные мужчины 37 и 30 лет.

Полицейские также изъяли записи с камер видеонаблюдения.

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