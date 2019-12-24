Яндекс: как петербуржцы платят налоги

Средний платеж по налогам физических лиц из Санкт-Петербурга вырос в этом году на 6-10%, а индивидуальные предприниматели, наоборот, стали платить меньше. К такому выводу пришли аналитики Яндекс.Денег, изучив, как пользователи платят в пользу ФНС из электронных кошельков и банковскими картами через сервис. Учитывались платежи с 1 января по 4 декабря 2019 года и за такой же период годом раньше.

Транспорт

В четвертом квартале 2019 года средний платеж петербуржцев за владение автомобилями, мотоциклами и другим транспортом вырос на 6% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составляет 5895 рублей. По этому показателю Санкт-Петербург занимает второе место среди городов-миллионников. Его опережает только Москва (6120 рублей). Если смотреть по всей стране, то по транспортному налогу россияне платят в среднем за раз 3966 рублей.

Имущество и земля

В этом году Санкт-Петербург занимает также второе место по среднему платежу в пользу ФНС за владение имуществом. Он составляет 830 рублей — это на 10% выше, чем годом ранее, и на 70 рублей больше, чем в целом по стране. Среди городов-миллионников по этому показателю Санкт-Петербург обходит только Москва (1984 рубля).

На уплату земельного налога в 2019 году петербуржцы тратили в среднем по 923 рубля. По этому показателю Санкт-Петербург в тройку лидеров не вошел и занял четвертое место после Казани (1985 рублей), Челябинска (1496 рублей) и Екатеринбурга (1023 рубля). По России средний платеж налогоплательщиков в этой категории составляет 827 рублей.

Налоги предпринимателей

Петербургские бизнесмены обычно платят налоги каждый квартал. В этом году их средний платеж за ведение предпринимательской деятельности составляет 6275 рублей — на 7% меньше, чем годом ранее. По этому показателю Северная столица занимает шестую строчку среди городов-миллионников. По стране средний платеж бизнесменов в пользу ФНС — 6092 рубля.

О Яндекс.Деньгах

Яндекс.Деньги — сервис электронных платежей. По данным на осень 2019 года, в Яндекс.Деньгах зарегистрировано больше 60 млн кошельков, выпущено 2 млн пластиковых и 19 млн виртуальных карт.