Петербурженку, убившую своего сожителя, осудили на 7 лет

Невский районный суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет. Фото: pixabay

Невский районный суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет. Фото: pixabay

В Петербурге прокуратура Невского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 27-летней жительницы. Она признана виновной в совершении убийства.

Преступный инцидент произошел в доме по 3 Рабфаковскому переулку в Невском районе. Согласно данным следствия, петербурженка, находясь в квартире, с целью убийства сожителя, нанесла ему несколько ударов хозяйственным ножом в область расположения жизненно-важных органов. От полученных травм мужчина скончался.

Как сообщили в прокуратуре города, подсудимая полностью признала свою вину. Невский районный суд с учётом позиции гособвинителя признал ее виновной в совершении преступления. Гражданка отправится в исправительную колонию общего режима на 7 лет.

Кроме того, суд взыскал с жительницы более 113 тыс. рублей и в счёт причинённого морального вреда денежную сумму в размере 500 тыс. рублей.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о петербуржце, которого осудили на 6,5 лет. Он признан виновным в серии грабежей.