В Петербурге грабителя-рецидивиста осудили на 6,5 лет

Житель Северной столицы Павел Журин признан виновным в серии грабежей. Вместе со своим напарником он нападал на салон связи «Связной» и ювелирный магазин «Золотой».

Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Свою преступную деятельность Журин начал в 2017 году, ограбив «Золотой» на улице Наставников почти на 370 тысяч рублей. Затем обвиняемый и его сообщник обчистили «Связной», украв мобильные телефоны на 240 тысяч рублей.

Некоторое время спустя преступники вновь наведались в ювелирный салон, на этот раз оставив его без украшений на 721 тысяч рублей. Задержать злоумышленников удалось лишь в 2018 году, еще четыре ограбления спустя. Красногвардейский районный суд приговорил Журина к 6,5 годам колонии строгого режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что литовец получил семь лет тюрьмы за попытку ограбления прохожего.