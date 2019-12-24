В Петербурге вновь массово эвакуируют суды и школы

Утром во вторник, 24 декабря, в Петербурге произошла очередная волна эвакуаций судов и учебных заведений. Причиной стали сообщения о минировании зданий от анонимов.

Как сообщает Объединенная пресс-служба городских судов, сегодня утром были эвакуированы следующие районные суды: Дзержинский, Василеостровский, Сестрорецкий, Петродворцовый, Петроградский, Колпинский, Куйбышевский, Приморский и Зеленогорский. Часть из них уже вернулись к работе.

Помимо судов, в Петербурге эвакуировали ряд местных школ из-за сообщений о минировании. Как рассказали очевидцы в соцсетях, персонал и ученики были выведены на улицу из школ №№98, 384, 405, 553.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более сорока ТЦ Петербурга остановили работу из-за эвакуации.