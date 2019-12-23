Более сорока ТЦ Петербурга остановили работу из-за эвакуации

Анонимные «минеры», уже более двух недель рассылающие в суды, школы, торговые центры и больницы Петербурга сообщения с угрозами, вновь помешали шоппингу горожан.

Об эвакуациях торговых центров в разных районах Северной столицы стало известно в понедельник, 23 декабря. В этот раз «минирования» коснулись «Европолиса», «Невского атриума», «Питерленда», «Невского центр», «Гуливера» и многих других торгово-развлекательных комплексов города.

Сейчас в зданиях работают представители спецслужб, всех посетителей вывели на улицу. Отметим, что за сегодняшний день это — не первый случай анонимных угроз, городские суды и детские сады также успели принять участие в эвакуации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в опасности оказались 20 детских садов Петербурга. Однако, как и раньше, в учреждениях ничего не нашли. Злоумышленники объясняют свои поступки тем, что некий Константин Малофеев украл у них 120 биткоинов, и требуют вернуть долг.