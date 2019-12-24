В Петербурге отказались от парада в годовщину снятия блокады Ленинграда

В Смольном решили отказаться от проведения парада в честь 76-летия освобождения Ленинграда от блокады, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании городского правительства.

Градоначальник заявил, что 27 января, в день снятия блокады, власти намерены провести вместо парада интерактивную программу — по центру Петербурга проедут ретро-автомобили и раритетная военная техника. Кроме того, гости будут накормлены блюдами полевой кухни.

Председатель Комитета по социальной политике Александр Ржаненков рассказал, что в этот день в Петербурге и Ленобласти пройдут торжественные митинги. В БКЗ «Октябрьский» организуют концерт для ветеранов, блокадников и тружеников тыла, а вечером в городе устроят праздничный салют.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ветераны и блокадники получат выплаты ко Дню Победы в Ленобласти.