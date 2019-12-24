Новые дороги и трамвайные линии появятся в промзоне Ржевка

Чиновники в Сольном утвердили проект планировки и межевания территории промзоны Ржевка в Красногвардейском районе Петербурга для развития транспортной инфраструктуры.

Предполагается, что строительство новых дорог и трамвайных линий на территории промзоны Ржевка обеспечат ее развитие. Как сообщает пресс-служба петербургского губернатора, проспект Маршала Блюхера будет продлен от улицы Коммуны до Индустриального проспекта.

Кроме того, в проект вошло обустройство улиц Зыбинской и Потапова. Отмечается, что оно необходимо для более эффективной организации движения общественного транспорта в районе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в промзонах на Лиговском проспекте начнут возводить жилые комплексы.