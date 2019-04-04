В промзонах на Лиговском проспекте начнут возводить жилые комплексы

Сделку заключили компания Glorax Development и ООО “Сбербанк Инвестиции”. Фото: https://pixabay.com
Сделку заключили компания Glorax Development и ООО “Сбербанк Инвестиции”. Фото: https://pixabay.com

Компании приобрели земельный участок площадью 18 гектаров для строительства жилых комплексов “Первый квартал” и “Второй квартал” проекта Ligovsky City.

Планируется, что на территории появится около 500 тысяч квадратных метров жилья. Оно будет носить статус “бизнес-класс”. Земельный участок площадью 18 гектаров расположен на Лиговском проспекте, 240. Об этом сообщает “Коммерсант”.

Сделку заключили компания Glorax Development и ООО “Сбербанк Инвестиции”. Сделка обошлась в 1,7 млрд рублей.

Помимо этого, в сделке оговорено, что организация получила проектное финансирование на сумму 4,3 млрд рублей. Средства будут направлены на строительство клубного дома Grand House, жилых комплексов “Первый квартал” и “Второй квартал” проекта Ligovsky City.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что бизнесмены Петербурга приобрели офис на Лиговском за 108 млн рублей.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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В промзонах на Лиговском проспекте начнут возводить жилые комплексы
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