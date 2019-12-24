Суд продлил до апреля арест историка Соколова

Суд продлил до апреля арест историка Соколова
Олег Соколов. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Басманный суд продлил срок ареста бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову до 9 апреля 2020 года.

Защита просила выпустить Соколова под домашний арест. Обвинение настаивало на продлении срока содержания историка в СИЗО, сообщает ТАСС.

Напомним, 63-летнего доцента СПбГУ подозревают в убийстве бывшей студентки. Его задержали утром 9 ноября на набережной реки Мойки. По версии следствия, историка выловили из реки Мойки с переохлаждением, у него в рюкзаке нашли травматический пистолет и отрезанные женские руки. Следствие считает, что это останки Ещенко, с которой у Соколова были отношения. Перед тем, как расчленить ее тело, он выстрелил в аспирантку из обреза мелкокалиберной винтовки. Во время обысков в квартире доцента были найдены обезглавленное тело, отрезанная голова и окровавленная пила.

Сейчас Олег Соколов находится в Москве. Он проходит психолого-психиатрическую экспертизу в Центре имени Сербского.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на фоне дела доцента Олега Соколова, который подозревается в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, в СПбГУ задумались о дополнительных мерах, которые позволят предотвратить подобные ситуации в будущем.

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