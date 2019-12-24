Попытка наркоторговли привела петербуржца к четырем годам «строгача»

Приговор в законную силу не вступил в связи с наличием срока для обжалования. Фото: pixabay

Приговор в законную силу не вступил в связи с наличием срока для обжалования. Фото: pixabay

В Петербурге прокуратура Кировского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан судом виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

Преступная деятельность происходила в апреле настоящего года. По данным следствия, мужчина, желая подзаработать, вступил в сговор с иным лицом для сбыта наркотиков. Полученное вещество они расфасовали на 17 пакетиков, после чего разместили по 11 тайникам.

Обвиняемый и его соучастники установили порядок размещения закладок, а также использовали спецмессенджеры на телефонах. Однако их деятельность была прервана правоохранителями.

Как сообщили в прокуратуре города, в ходе суда петербуржец полностью признал свою вину, в том числе благодаря исследованному вещественному доказательству — мобильнику. Подсудимый успел разбить гаджет при задержании, однако карту памяти из него извлечь удалось. На ней были сохранены фотографии участков местности закладок.

При назначении наказания суд учел, смягчающие обстоятельства – признание вины, наличие малолетнего ребенка. Ближайшие 4 года он проведет в колонии строгого режима.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об аресте петербурженки. Женщина убила своего сожителя.