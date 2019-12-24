В Петербурге закроют лишние ГУПы и МУПы к 2025 году

Совфед одобрил закон о запрете деятельности унитарных предприятий (ГУП и МУП), не соответствующих антимонопольным требованиям. В Петербурге такие предприятия закроют к 2025 году.

Как сообщает пресс-служба городского УФАС, соответствующий законопроект позволит исключить негативное влияние деятельности ГУП и МУП на конкуренцию на локальных рынках.

Кроме того, в законопроекте прописали перечень исключений из этого правила. К примеру, унитарные предприятия будет разрешено создавать в районах Крайнего Севера и приравненных к нему, для обеспечения их жизнедеятельности.

Также их разрешат создавать для деятельности по развитию культуры, искусства, кинематографа и сохранения культурных ценностей, в случаях осуществления деятельности за пределами РФ, для обеспечения функционирования работы госорганов, в области обращения с радиоактивными отходами, а также в сфере естественных монополий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что антимонопольщики Петербурга раскрыли 12-миллионный картель на рынке благоустройства.