Грузовик в Колпино перекрыл железную дорогу

На железной дороге в Колпино застрял грузовик. Фото: vk.com/spb_today

На железной дороге в Колпино застрял грузовик. Фото: vk.com/spb_today

На железнодорожных путях заглох грузовик.

«На ж/д переезде в Колпино заглох грузовик. Все стоят», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Пользователи Сети предлагают быстро оттащить автомобиль, а то поезда тоже окажутся в пробке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что трагическое происшествие случилосьсегодня утром, 24 декабря, на перекрестке улиц Туристской и Савушкина. Участниками аварии стали легковые авто Hyundai Solaris и Peugeot, а также две маршрутки.