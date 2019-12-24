Власти Петербурга разработали рекомендации по борьбе с коррупцией

На заседании затронули коррупцию в сфере установления тарифов, в области науки и высшей школы и других. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

На заседании затронули коррупцию в сфере установления тарифов, в области науки и высшей школы и других. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В Смольном обсудили возможности борьбы с коррумпированностью в различных сферах деятельности в Санкт-Петербурге.

Совещание рабочей группы правительства по этому вопросу состоялось во вторник, 24 декабря. Межведомственная группа будет активно сотрудничать с антикоррупционной комиссией, заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Градоначальник добавил, что Владимир Путин неоднократно заявлял, что ждет решительных действий от петербургских властей в области противодействия коррупционным схемам. В связи с указанием главы России в городе на Неве проведут мониторинг и анализ данных о различных правонарушениях, в том числе, коррупционного характера, чтобы разработать дальнейшие меры по их предотвращению.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дмитрий Медведев поручил разработать ответные санкции в отношении Америки, пытающейся остановить строительство «Северного потока-2».