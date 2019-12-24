Бизнесмен обманул «Адмиралтейские верфи» на 3 млн рублей и получил условный срок

Бизнесмен обманул &#171;Адмиралтейские верфи&#187; на 3 млн рублей и получил условный срок
Грещук своей вины не признал и получил 3,5 года условно. Фото: pixabay.com

Петербургский предприниматель, экс-глава организации «Омега СПб» Михаил Грещук признан виновным в мошенничестве и отмывании денег.

Как выяснил суд, в 2013-12014 годах компания Грещука являлась поставщиком «Адмиралтейских верфей», предоставляя корпорации сотрудников для исполнения заказов. В контракте, заключенном между «Омегой Спб» и судостроительной компанией, оговаривался пункт о ежеквартальной компенсации проезда и проживания специалистов.

Спустя некоторое время Грещук понял, что «Адмиралтейские верфи» не проверяют достоверность расходов сотрудников, и начал предоставлять фальшивые документы, наживаясь на доверии партнеров. Таким образом бизнесмен нанес корпорации ущерб на сумму более трех миллионов рублей. Аналогичным образом предприниматель похитил еще 7,5 млн, а также 1,6 и 2,2 миллиона рублей.

При этом своей вины мошенник не признал. Суд приговорил его к 3,5 годам условного срока.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала, что в Ленобласти девушка заявила об избиении своим сожителем, однако в итоге сама предстанет перед судом за клевету.

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