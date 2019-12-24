В Ленобласти девушка хотела донести на сожителя, но сама попала под суд

Девушка объяснила, что пошла на преступление из-за обиды на своего партнера. Фото: pixabay.com

Девушка объяснила, что пошла на преступление из-за обиды на своего партнера. Фото: pixabay.com

Жительница Киришского района Ленинградской области намеренно оклеветала своего возлюбленного и в итоге сама стала фигуранткой уголовного дела.

Как выяснилось, 31 января 2019 года девушка обратилась в правоохранительные органы, заявив об избиении и покушении на убийство от своего сожителя. Рассказывая о случившемся, женщина была предупреждена о наказании в случае дачи заведомо ложных показаний. Однако это не остановило нарушительницу.

Тем не менее, следователи оперативно разобрались в обстоятельствах происшествия и выяснили, что подозреваемый не имеет отношения к названным девушкой эпизодам. Впоследствии она призналась в своем обмане и, фактически, поменялась местами со своим возлюбленным. В отношении преступницы возбудили уголовное дело, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Петербургу и области.

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