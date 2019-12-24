В Сосновом Бору запустили бесконтактную оплату в общественном транспорте

Теперь оплатить проезд до Соснового Бора можно с помощью банковской карты, смартфона или смарт-часов. Фото: Baltphoto

Теперь оплатить проезд до Соснового Бора можно с помощью банковской карты, смартфона или смарт-часов. Фото: Baltphoto

Теперь в рейсовых автобусах из Санкт-Петербурга до Соснового Бора можно расплатиться с помощью смартфона или даже часов: в транспорте действует бесконтактная оплата.

Проект осуществился при сотрудничестве Управления по транспорту Ленинградской области и предприятия “Питеравто”. На данный момент специальные терминалы для безналичного расчета уже установлены в автобусах №401 и 402, который уходят в Сосновый Бор от «Автово» и «Парнаса» соответственно.

О нововведении во вторник, 24 декабря, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о режиме работы общественного транспорта в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь. Автобусы и троллейбусы будут подвозить горожан до «Спортивной» и «Адмиралтейской» с часу ночи до шести утра с интервалом в двадцать минут.