Названы самые красивые компьютерные игры 2019 года

Авторы YouTube-канала Digital Foundry сформировали рейтинг компьютерных игр 2019 года с самой впечатляющей графикой.

Лидером списка стали сразу две игры: приключенческая Death Stranding и шутер (в буквальном переводе с английского — «стрелялка») Metro Exodus. Определиться с проектами, достойными второй строчки, также было нелегко, поэтому здесь вновь представлены двое претендентов: экшн-игра Control и консольный шутер с инопланетянами Gears 5.

Третье место рейтинга авторы отдали ремейку Quake II RTX, который раскрыл все современные технические возможности повышения качества изображения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала о компьютерных играх, пробуждающих агрессию. Оказывается, развивают отрицательные эмоции не игры с жестокой тематикой, а соревновательный элемент. При этом жанр игры может быть вполне мирным.