Дана Борисова наказала дочь и не берет ее в Таиланд

Телеведущая заверила, что едет не лечиться, а отдыхать. Поэтому все слухи неверны.

С таким заявлением телеведущая Дана Борисова выступила в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Она заверила, что конфликт с дочерью начался из-за «старых и новых обид». Полина говорит Борисова, все время припоминает ей ее пагубную привычку, от которой телеведущей удалось избавиться несколько лет назад. Телеведущая рассказала, что разозлилась из-за разбросанных по полу вещей. Она попросила дочку убрать, иначе заверила, что отвезет их в детский дом. Борисова клянется, что не била Полину айфоном, потому что он ей слишком дорог. А девочка, в свою очередь, испортила блузку и шарф матери.

«У меня уже все продумано. Я 24 декабря уезжаю на Самуи. Но не лечиться, как все считают, а отдыхать»,

— сказала Дана Борисова, подчеркнув, что ее дочь «Самуи не заслужила».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Борисова сдала анализ на наркотики и поблагодарила дочь за скандал.