Жители Ленобласти среди зимы собираются за грибами

Жители Ленобласти среди зимы собираются за грибами
Фото: vk.com/dtp47rus

В сетях выкладывают снимки с распустившимися цветами и лисичками.

Фотографию с рыжими грибочками выложила женщина в социальной сети «Вконтакте» в сообществе группе «ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн». Она рассказала, что увидела грибы в лесу под Выборгом. Другие пользователи интересуются, нет ли белых грибов? Многие в серьез собрались за грибами – нечасто встретишь их среди зимы.

Ленинградцы также пишут о намерении съездить на дачи и проверить, не выросла ли петрушка. Синоптики тем временем не обещают снега до Нового года, но уверяют, что зима придет в 2020 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в парке Монрепо из-за аномально теплой зимы расцвели безвременники. Обычно безвременники расцветают либо осенью, либо весной, но никак не зимой. Непонятно, как скажется на растении ранее пробуждение.

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