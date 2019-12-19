В парке Монрепо из-за аномально теплой зимы расцвели безвременники

Маленькие цветочки должны были прорасти только весной.

Об этом стало известно сегодня, 19 декабря. Обо всем рассказали сотрудники музея-заповедника «Вконтакте». Безвременники посадили в одну из клумб парка Монрепо в начале осени – ожидалось, что они благополучно перезимуют, а затем расцветут в начале весны. Из-за аномально высоких температур, они не стали ждать и показались из земли уже в середине первого месяца зимы.

Обычно безвременники расцветают либо осенью, либо весной, но никак не зимой. Непонятно, как скажется на растении ранее пробуждение.

Напоминаем, что 18 декабря и в Ленинградской области, и в Санкт-Петербурге была плюсовая температура, бьющая все рекорды. Правда, горожанам пришлось сидеть дома из-за шторма.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти аномально теплая погода бьет температурные рекорды.